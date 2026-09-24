FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia Hadapi Singapura, John Herdman Siap Berikan Kemenangan

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Tiga poin menjadi target Timnas Indonesia saat menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9) malam.

Pelatih John Herdman menegaskan skuad Garuda akan berusaha mengamankan kemenangan sekaligus menunjukkan kembali karakter permainan yang ingin dibangun bersama tim.

"Kami akan mencari cara untuk menang pada Jumat, dan mengembalikannya ke gaya permainan, siapa diri kami, dan untuk siapa kami melakukannya, yaitu para penggemar," kata Herdman.

Pertandingan Indonesia kontra Singapura dijadwalkan dimulai pukul 20.00 WIB. Laga tersebut menjadi salah satu dari dua pertandingan Grup A yang dimainkan di SUGBK pada hari yang sama.

Sebelum duel Indonesia, Bangladesh lebih dahulu menghadapi Malaysia pada pukul 16.00 WIB.

Sementara itu, pertandingan Grup B Divisi 1 baru berlangsung pada Sabtu (26/9). Pakistan akan bertemu Thailand pukul 16.00 WIB, kemudian Vietnam menghadapi Filipina pada pukul 19.30 WIB. Kedua laga digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Di Divisi 2, kompetisi sudah dimulai pada Kamis (24/9). Laos menghadapi Brunei Darussalam dalam laga Grup A pukul 16.00 WIB, sedangkan Myanmar bertemu Timor Leste di Grup B pada pukul 19.00 WIB.

Dua pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Mong Kok, Hong Kong.