8 Anggota Komite Pemilihan Mundur, Kongres PSSI Jateng Resmi Ditunda

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kongres Pemilihan Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026 resmi ditunda.

Penundaan terjadi setelah empat anggota Komite Pemilihan (KP) dan empat anggota Komite Banding Pemilihan (KBP) mengundurkan diri. Kondisi itu menyebabkan komposisi kedua komite tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keputusan penundaan tertuang dalam Surat Keputusan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan PSSI Provinsi Jawa Tengah Nomor SKEP/06/KP-KBP/PSSI-JTG/IX-2026 yang ditetapkan di Semarang, Rabu (23/9).

SK tersebut ditandatangani Ketua KP Umy Ratun Selunawati dan Ketua KBP Indra Setyawan.

Dalam salah satu konsiderannya disebutkan, pengunduran diri anggota KP dan KBP menyebabkan kekosongan pada kedua komite sehingga komposisinya tidak lagi memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Kode Pemilihan.

“Menetapkan bahwa pelaksanaan tahapan Kongres Biasa Pemilihan PSSI Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 ditunda sampai dengan terpenuhinya kembali komposisi Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan sesuai ketentuan Kode Pemilihan,” demikian bunyi diktum kedua SK tersebut.

Wakil Ketua KP PSSI Jateng Samsul Maarif mengatakan keputusan itu diambil untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penundaan ini semata-mata untuk memastikan komposisi KP dan KBP kembali memenuhi ketentuan yang berlaku. Ini bukan pembatalan proses pemilihan. Setelah mekanisme pengisian dan pengesahan komite diselesaikan sesuai Kode Pemilihan, tahapan pemilihan akan dilanjutkan kembali sesuai regulasi,” ujar Samsul.