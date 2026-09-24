John Herdman Enggak Mau Indonesia Hanya jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup

jateng.jpnn.com, JAKARTA - John Herdman tak ingin Timnas Indonesia sekadar menjadi tuan rumah di FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Garuda itu langsung memasang target tinggi, yakni membawa Indonesia mengangkat trofi di kandang sendiri.

Herdman menyebut kesempatan tersebut tidak datang setiap saat. Bermain di hadapan pendukung sendiri sekaligus tampil dalam turnamen yang menjadi agenda resmi FIFA membuat FIFA ASEAN Cup 2026 memiliki arti penting bagi skuadnya.

“Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk bertanding di kandang sendiri, dan untuk pertama kalinya di turnamen ini, ada kesempatan bagi kami untuk mengangkat trofi,” kata Herdman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/9).

Perjuangan Indonesia dimulai Jumat (25/9). Skuad Garuda akan menghadapi Singapura dalam pertandingan Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Setelah itu, Indonesia dijadwalkan bertemu Malaysia pada 28 September dan Bangladesh pada 1 Oktober. Seluruh pertandingan Grup A Indonesia dimainkan di SUGBK.

Bagi Herdman, laga melawan Singapura juga menjadi momen penting untuk melihat perkembangan tim yang sedang dibangunnya. Sebagian pemain kembali berkumpul setelah sekitar dua bulan tidak bermain bersama, sedangkan pemain lainnya baru masuk ke dalam sistem permainan yang diterapkan pelatih asal Inggris tersebut.

“Kami sangat senang. Energinya sangat tinggi, intensitas dalam latihan juga berada di level tertinggi,” ujar Herdman.

Dia melihat antusiasme para pemain menjadi modal penting sebelum pertandingan pertama. Herdman pun memastikan timnya ingin memberikan penampilan terbaik di hadapan suporter Indonesia.