Kendal Tornado FC Vs Barito Putera Tanpa Penonton, Stefan Keeltjes: Bukan Masalah

jateng.jpnn.com, SOLO - Kendal Tornado FC bakal menjalani laga kandang dengan suasana berbeda saat menjamu PS Barito Putera pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27.

Bermain di Stadion Sriwedari, Sabtu (26/9) sore, Laskar Bahurekso harus bertanding tanpa dukungan langsung dari tribun.

Kondisi tersebut tidak dianggap sebagai kerugian besar oleh pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes. Juru taktik asal Surabaya itu justru menilai timnya sudah memiliki pengalaman menghadapi situasi serupa.

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Menurut Stefan, pertandingan tanpa penonton memang membuat atmosfer stadion berubah. Namun, hal tersebut tidak seharusnya memengaruhi konsentrasi pemain ketika pertandingan sudah dimulai.

“Kalau tanpa penonton, menurut saya tidak terlalu masalah. Musim lalu kami juga sudah pernah bermain dalam situasi seperti ini, jadi saya sudah cukup terbiasa,” kata Stefan.

Stadion Sriwedari sendiri berada di kawasan Jalan Slamet Riyadi, Solo, dan termasuk situs cagar budaya. Karena itu, pelaksanaan pertandingan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di kawasan tersebut.

Alih-alih memikirkan sepinya tribun, Stefan meminta anak asuhnya tetap menjalankan pekerjaan utama mereka di lapangan. Organisasi permainan dan kedisiplinan menjadi hal yang menurutnya jauh lebih penting.

“Kami tetap harus fokus ke pertandingan. Yang penting bagaimana kami menjalankan strategi dan memberikan yang terbaik di lapangan,” ujarnya.