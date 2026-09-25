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Pemprov Jateng Menggelar Nobar Timnas Indonesia di Kantor Gubernur

Jumat, 25 September 2026 – 17:05 WIB
Pemprov Jateng Menggelar Nobar Timnas Indonesia di Kantor Gubernur - JPNN.com Jateng
Pemprov Jateng menggelar nobar gratis Timnas Indonesia di Kantor Gubernur. Foto: Pemprov Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Jawa Tengah punya tempat untuk menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Pemprov Jateng menyiapkan nonton bareng gratis di halaman Kantor Gubernur Jateng selama gelaran turnamen berlangsung.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026. Masyarakat bisa datang tanpa dipungut biaya untuk menyaksikan pertandingan Garuda bersama-sama.

Kepala Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Jateng Lilik Henry Ristanto mengatakan fasilitas nobar disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Timnas Indonesia.

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“Ini gratis, silakan datang, beberapa fasilitas kami siapkan. Kami harapkan bisa tertib dan menjaga kebersihan, serta bersama-sama mendukung timnas,” kata Lilik.

Untuk fase grup, Pemprov Jateng akan menayangkan tiga pertandingan Indonesia. Laga pertama mempertemukan skuad asuhan John Herdman dengan Singapura pada Jumat (25/9).

Berikutnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Malaysia pada Senin (28/9), kemudian bertemu Bangladesh pada Kamis (1/10). Ketiga pertandingan tersebut dijadwalkan mulai sekitar pukul 19.30 WIB untuk kegiatan nobar.

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Tidak berhenti di fase grup, Pemprov Jateng juga akan memfasilitasi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan final maupun perebutan tempat ketiga pada 5 Oktober 2026.

Lilik memastikan kegiatan tersebut telah mengantongi izin dari pemegang hak siar. Surat izin untuk penyelenggaraan nobar disebut telah diterima pada 18 September lalu.

Pemprov Jateng menggelar nobar gratis Timnas Indonesia di Kantor Gubernur. Tiga laga fase grup hingga partai final akan ditayangkan untuk warga.
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TAGS   pemprov jateng nobar Timnas Indonesia fifa asean cup 2026

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