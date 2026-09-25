Empat Liga Top Eropa Kompak Medesak FIFA Berbenah

jateng.jpnn.com - Empat liga elite Eropa bersatu mendesak perubahan besar dalam tata kelola FIFA. Premier League, Bundesliga, LaLiga, dan Serie A menilai struktur organisasi sepak bola dunia itu membutuhkan reformasi mendasar menjelang pemilihan presiden FIFA pada Maret 2027.

Seruan tersebut muncul di tengah kontroversi yang melibatkan Presiden FIFA Gianni Infantino, terutama terkait rencana komersialisasi hak dan aset Piala Dunia yang akhirnya mendapat penolakan luas.

Dalam pernyataan bersama, keempat liga menyebut sepak bola membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih transparan, objektif, proporsional, dan inklusif.

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Mereka mengajukan tiga prinsip utama yang dinilai perlu diterapkan FIFA.

Pertama, proses pengambilan keputusan harus melibatkan para pemangku kepentingan utama sepak bola, mulai asosiasi nasional, liga, klub hingga pemain.

Kedua, setiap keputusan FIFA harus berlandaskan bukti dan disertai penjelasan yang dapat diakses publik.

Ketiga, fungsi komersial FIFA harus dipisahkan secara jelas dari perannya sebagai regulator sekaligus penjaga aturan permainan.

Keempat liga menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut satu sosok di tubuh FIFA. Mereka mempertanyakan konsentrasi kewenangan presiden yang mencakup aspek regulasi, bisnis, dan politik sekaligus.