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Empat Liga Top Eropa Kompak Medesak FIFA Berbenah

Jumat, 25 September 2026 – 17:25 WIB
Empat Liga Top Eropa Kompak Medesak FIFA Berbenah - JPNN.com Jateng
Presiden FIFA Gianni Infantino. Foto: REUTERS/Dylan Martinez.

jateng.jpnn.com - Empat liga elite Eropa bersatu mendesak perubahan besar dalam tata kelola FIFA. Premier League, Bundesliga, LaLiga, dan Serie A menilai struktur organisasi sepak bola dunia itu membutuhkan reformasi mendasar menjelang pemilihan presiden FIFA pada Maret 2027.

Seruan tersebut muncul di tengah kontroversi yang melibatkan Presiden FIFA Gianni Infantino, terutama terkait rencana komersialisasi hak dan aset Piala Dunia yang akhirnya mendapat penolakan luas.

Dalam pernyataan bersama, keempat liga menyebut sepak bola membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih transparan, objektif, proporsional, dan inklusif.

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Mereka mengajukan tiga prinsip utama yang dinilai perlu diterapkan FIFA.

Pertama, proses pengambilan keputusan harus melibatkan para pemangku kepentingan utama sepak bola, mulai asosiasi nasional, liga, klub hingga pemain.

Kedua, setiap keputusan FIFA harus berlandaskan bukti dan disertai penjelasan yang dapat diakses publik.

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Ketiga, fungsi komersial FIFA harus dipisahkan secara jelas dari perannya sebagai regulator sekaligus penjaga aturan permainan.

Keempat liga menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut satu sosok di tubuh FIFA. Mereka mempertanyakan konsentrasi kewenangan presiden yang mencakup aspek regulasi, bisnis, dan politik sekaligus.

Premier League, Bundesliga, LaLiga, dan Serie A kompak mendesak reformasi tata kelola FIFA. Seruan muncul menjelang pemilihan presiden FIFA 2027.
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TAGS   Premier League bundesliga Serie A LaLiga FIFA sepak bola

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