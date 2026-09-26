John Herdman Yakin Timnas Indonesia Makin Ganas, Malaysia Jadi Ujian Berikutnya

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kemenangan atas Singapura menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, John Herdman melihat masih ada ruang besar bagi anak asuhnya untuk berkembang.

Indonesia mengawali Grup A dengan kemenangan 2-0 atas Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat.

Herdman menilai skor tersebut belum sepenuhnya menggambarkan peluang yang berhasil diciptakan timnya sepanjang pertandingan.

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Menurut pelatih asal Kanada itu, para pemain Garuda memiliki sejumlah kesempatan untuk mencetak gol lebih banyak. Ketajaman diyakini bakal meningkat seiring bertambahnya pertandingan dan waktu bermain bersama.

"Para pemain akan makin tajam seiring dengan semakin banyaknya pertandingan yang kami jalani bersama. Memang selalu seperti itu," kata Herdman seusai pertandingan.

Herdman memang belum lama menangani skuad Indonesia. Laga melawan Singapura menjadi jendela pertandingan keempat sejak dirinya dipercaya melatih Timnas Indonesia.

Sebelumnya, Herdman memimpin Indonesia dalam rangkaian FIFA Series pada Maret, FIFA Match Day Juni, serta Piala AFF pada Juli-Agustus.

Namun, komposisi pemain yang dihadapinya kali ini tidak sepenuhnya sama.