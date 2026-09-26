John Herdman Paham Panasnya Rivalitas Indonesia Vs Malaysia

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Duel Indonesia versus Malaysia bukan sekadar pertandingan biasa bagi John Herdman. Pelatih Timnas Indonesia itu menyadari betul atmosfer panas yang selalu menyertai pertemuan dua negara bertetangga tersebut.

Herdman bahkan mengaku sudah mendapat gambaran mengenai besarnya rivalitas Indonesia dan Malaysia sejak menjalani aktivitas sehari-hari di Jakarta.

"Setiap hari saat sarapan, orang yang sama mengatakan kepada saya, 'Malaysia, Malaysia, kamu harus menang'," ujar Herdman dalam konferensi pers di SUGBK.

Indonesia akan menghadapi Malaysia pada pertandingan kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9).

Pertandingan ini menjadi makin penting karena kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan dari laga pembuka.

Tim Garuda menundukkan Singapura dengan skor 2-0, sedangkan Malaysia tampil meyakinkan setelah menghancurkan Bangladesh 3-0.

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Bagi Herdman, rivalitas semacam ini bukan sesuatu yang asing. Pelatih berusia 51 tahun tersebut berasal dari Newcastle, Inggris, yang memiliki perseteruan panjang dengan Sunderland melalui Derby Tyne-Wear.

"Saya memahami dari banyak orang di hotel tempat saya tinggal betapa pentingnya pertandingan ini," katanya.