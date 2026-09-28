John Herdman Bicara Skuad Timnas Indonesia: Belum Semua Pemain Terbaik Tampil

jateng.jpnn.com, JAKARTA - John Herdman belum puas dengan potensi Timnas Indonesia yang sudah terlihat sejauh ini. Pelatih asal Inggris itu menyebut Garuda masih memiliki banyak ruang untuk berkembang karena belum pernah tampil dengan kekuatan terbaik secara penuh.

Pernyataan tersebut disampaikan Herdman menjelang pertandingan Indonesia melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9).

Menurut Herdman, proses membangun Timnas Indonesia masih berjalan. Setiap pemusatan latihan menjadi kesempatan untuk memperbaiki permainan sekaligus membangun pemahaman antarpemain.

"Kami berada dalam proses yang berkelanjutan. Kami bahkan belum menurunkan tim terbaik Indonesia secara penuh di lapangan," kata Herdman.

Herdman mengakui salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya waktu untuk bekerja bersama seluruh pemain. Sejumlah pemain bahkan baru beberapa kali menjalani latihan dan pertandingan bersamanya.

Dia mencontohkan Dean James yang sejauh ini baru menjalani satu pertandingan dan tiga sesi latihan bersama tim. Sementara dengan kapten Jay Idzes, Herdman baru bekerja dalam dua pertandingan dan tiga sesi latihan.

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"Kami belum melihat Miliano Jonathans, kami juga belum menampilkan Marselino (Ferdinan)," ujarnya.

Herdman juga menyebut masih ada sejumlah pemain yang berpeluang memperkuat Garuda untuk persiapan menghadapi Piala Asia mendatang.