Indonesia Vs Malaysia Berpotensi Full House, 56 Ribu Tiket Sudah Terjual

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme suporter untuk menyaksikan duel Timnas Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 terus meningkat.

Hingga Senin (28/9) pukul 12.00 WIB, sebanyak 56.000 tiket pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, telah terjual.

Jumlah tersebut masih berpeluang bertambah menjelang pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Senin (28/9) malam pukul 19.30 WIB. Kondisi itu membuka peluang SUGBK dipenuhi puluhan ribu pendukung skuad Garuda.

Pertandingan ini juga menjadi sangat krusial bagi kedua tim dalam persaingan Grup A.

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengantongi tiga poin dari pertandingan perdana. Malaysia sementara memimpin klasemen berkat keunggulan selisih gol setelah menang telak 3-0 atas Bangladesh.

Sementara itu, Indonesia berada di posisi kedua setelah mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Singapura.

Persaingan semakin menarik karena hanya juara Grup A yang berhak melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Artinya, hasil pertemuan Indonesia dan Malaysia dapat berpengaruh langsung terhadap posisi kedua tim dalam perebutan tiket ke partai puncak.

Selain persoalan klasemen, pertandingan ini juga membawa rivalitas panjang kedua negara ke lapangan.