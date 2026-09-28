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10 Pertemuan Terakhir Indonesia Vs Malaysia: Garuda Unggul, tetapi Pernah Tersandung

Senin, 28 September 2026 – 15:40 WIB
10 Pertemuan Terakhir Indonesia Vs Malaysia: Garuda Unggul, tetapi Pernah Tersandung - JPNN.com Jateng
Skuad Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia memiliki catatan lebih baik dibandingkan Malaysia dalam 10 pertemuan terakhir kedua negara.

Kedua tim kembali berhadapan pada pertandingan kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) malam pukul 19.30 WIB.

Merujuk data 11v11, dari 10 duel terakhir, Indonesia mengantongi lima kemenangan. Salah satunya menjadi kemenangan terakhir atas Malaysia, yakni ketika kedua tim bertemu pada Piala AFF 2020 di Singapura.

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Kala itu, skuad Garuda tampil dominan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 4-1.

Namun, lima laga lainnya menunjukkan bahwa Indonesia tidak selalu mudah menghadapi Harimau Malaya. Empat pertandingan berakhir dengan kekalahan, sedangkan satu duel lainnya selesai tanpa pemenang.

Hasil imbang tersebut terjadi dalam pertandingan persahabatan pada 6 Juni 2008 yang berkesudahan 1-1.

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Salah satu kekalahan paling menyakitkan terjadi di kandang sendiri. Indonesia takluk 2-3 dari Malaysia pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 di SUGBK, September 2019.

Indonesia sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik dan mampu menutup babak pertama dalam posisi unggul 2-1. Namun, situasi berubah setelah turun minum.

Indonesia unggul dalam 10 duel terakhir kontra Malaysia. Namun, Garuda pernah tumbang 2-3 di SUGBK pada Kualifikasi Piala Dunia 2022.
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TAGS   Timnas Indonesia indonesia vs malaysia fifa asean cup 2026 malaysia

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