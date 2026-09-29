Kevin Diks Bela Thom Haye dan Minta Perjuangan Timnas Indonesia Dihargai

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kevin Diks meminta perjuangan Timnas Indonesia saat menghadapi Malaysia tidak dipandang sebelah mata. Bermain dengan 10 pemain selama sekitar satu jam, skuad Garuda akhirnya mampu mengamankan hasil imbang 0-0 di SUGBK.

Indonesia harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit setelah Thom Haye mendapat kartu merah pada menit ke-37. Situasi tersebut membuat Diks dan rekan-rekannya harus bekerja ekstra keras untuk menjaga gawang tetap aman hingga laga berakhir.

Di tengah perjuangan tersebut, sebagian penonton justru menyuarakan nama Shin Tae-yong, pelatih yang sebelumnya menangani Timnas Indonesia. Situasi itu membuat Diks merasa kurang nyaman.

"Saya rasa ini tidak benar. Ini tidak baik bagi para pemain dan tidak baik bagi pelatih," ujar Diks seusai pertandingan, dikutip dari keterangan resmi PSSI, Selasa.

Bek Borussia Moenchengladbach itu juga meminta publik tidak menjadikan Thom Haye sebagai sasaran kesalahan. Menurut Diks, kartu merah tersebut bukan sesuatu yang sengaja dilakukan gelandang Timnas Indonesia itu.

"Thom tidak melakukannya dengan sengaja. Itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk saya. Dengan VAR, semuanya terjadi begitu cepat," katanya.

Diks yang dipercaya menjadi kapten Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 mengaku tetap bangga terhadap rekan-rekannya.

Menurut dia, bermain dengan 10 pemain dalam waktu lama bukan perkara mudah. Namun, para pemain mampu mempertahankan konsentrasi dan membawa Indonesia meraih satu poin.