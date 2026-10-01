Empat Tahun Tragedi Kanjuruhan, John Herdman Titip Pesan untuk Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com, JAKARTA - John Herdman meminta Timnas Indonesia memberikan penghormatan terbaik kepada korban tragedi Kanjuruhan saat menghadapi Bangladesh pada laga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10), bertepatan dengan empat tahun tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut.

Herdman menyampaikan pesan itu saat mendampingi latihan skuad Garuda di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu.

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Menurut pelatih asal Kanada tersebut, para pemain tidak hanya membawa nama tim ketika turun ke lapangan. Mereka juga menjadi representasi sepak bola Indonesia sehingga harus menunjukkan sikap yang tepat dalam pertandingan.

"Penting bagi para pemain untuk tampil mewakili negara dengan cara yang benar besok, sekaligus memberi penghormatan bagi mereka yang kehilangan nyawanya dalam tragedi Kanjuruhan," kata Herdman.

Herdman mengaku mengetahui tragedi tersebut ketika masih menangani Timnas Kanada. Bahkan, saat itu tim yang dilatihnya pernah menggelar seremoni mengheningkan cipta untuk mengenang para korban.

Karena itu, Herdman menilai penghormatan terhadap korban Kanjuruhan menjadi bagian penting menjelang pertandingan Indonesia melawan Bangladesh.

"Tentu saja harus memberikan penghormatan terbaik. Tim ini adalah representasi dari sepak bola di negara. Jika lupa, kami tidak akan belajar," ujarnya.