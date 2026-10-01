Persib Bandung Masuk Grup Neraka di ACC 2026/2027, Mariano Peralta Bilang Begini

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak bisa bersantai saat tampil di ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027. Maung Bandung harus melewati persaingan ketat setelah tergabung dalam grup yang dihuni sejumlah klub kuat Asia Tenggara.

Penyerang sayap Persib Mariano Peralta menyadari tantangan yang menanti timnya tidak ringan. Menurut pemain asal Argentina itu, kualitas peserta di grup Persib membuat level persaingan semakin tinggi.

Peralta menyebut keberadaan klub-klub terbaik dari sejumlah negara ASEAN menjadi ujian tersendiri bagi Persib. Namun, kondisi tersebut justru dinilainya sebagai tantangan yang harus dijawab dengan persiapan maksimal.

"Grup yang kami miliki adalah grup yang sangat sulit. Di sana ada tim-tim terbaik dari setiap negara, dan tentu saja hal itu meningkatkan level kompetisi," ujar Peralta, Kamis (1/10).

Meski menghadapi lawan-lawan tangguh, Peralta memastikan skuad Maung Bandung tidak gentar. Seluruh pemain, kata dia, akan berusaha tampil maksimal demi meraih hasil terbaik dalam setiap pertandingan.

Tantangan Persib juga bertambah karena tim harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Namun, situasi tersebut bukan sesuatu yang asing bagi Persib karena sudah menjadi bagian dari perjalanan tim dalam beberapa musim terakhir.

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Persib pun telah menyiapkan diri menghadapi kepadatan agenda tersebut. Program latihan yang terukur serta kedalaman skuad menjadi modal penting agar performa tim tetap terjaga ketika harus bermain di berbagai kompetisi.

"Jadi kami sudah bersiap, berlatih, dan kami memiliki skuad yang sangat luas untuk menghadapi semua kompetisi," kata mantan pemain Borneo FC tersebut.