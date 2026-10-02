Kenapa Timnas Indonesia Bisa Hujan Gol ke Gawang Bangladesh? Ini Rahasianya

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Ada satu latihan sederhana yang ternyata menjadi bagian dari cerita kemenangan besar Timnas Indonesia atas Bangladesh.

Pelatih John Herdman menguji mental para pemainnya dengan sebuah tantangan dalam sesi latihan. Dia meminta skuad Garuda membayangkan berapa banyak gol yang bisa mereka ciptakan hanya dalam waktu 30 detik.

Jawaban para pemain cukup berani. Mereka yakin bisa mencetak tiga gol.

Herdman sempat meragukannya. Namun, keraguan itu justru berubah menjadi keyakinan setelah para pemain benar-benar mampu menghasilkan tiga gol hanya dalam waktu 37 detik saat latihan.

Pengalaman tersebut kemudian terbawa ke pertandingan ketika Indonesia menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10).

"Kemarin dalam latihan, kami melakukan sebuah latihan dan saya bertanya kepada mereka, berapa banyak gol yang bisa kami cetak dalam 30 detik?" kata Herdman.

Baca Juga: Kevin Diks Bela Thom Haye dan Minta Perjuangan Timnas Indonesia Dihargai

"Mereka menjawab tiga. Saya bilang, tidak mungkin. Ternyata kami mencetak tiga gol dalam 37 detik. Mereka percaya," sambungnya.

Keyakinan itulah yang kemudian menjadi modal penting ketika pertandingan memasuki situasi paling menegangkan.