Tiket Final Indonesia Vs Thailand Resmi Dibuka, Harga Termurah Rp250 Ribu

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kesempatan menyaksikan langsung duel Timnas Indonesia melawan Thailand di partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 sudah terbuka.

PSSI mulai menjual tiket final yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Harga tiket dibagi dalam empat kategori. Penggemar yang ingin berada di tribun paling atas bisa mendapatkan tiket Upper Garuda dengan harga Rp250 ribu.

Sementara itu, tiket Garuda South/North dipatok Rp500 ribu. Tribun tersebut menjadi area yang biasa ditempati dua kelompok suporter besar Timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda.

Pilihan berikutnya adalah Garuda West/East dengan harga Rp750 ribu. Adapun tiket Premium West/East menjadi kategori termahal dengan banderol Rp1 juta.

Pembelian tiket dilakukan melalui platform Kita Garuda. Untuk masuk ke stadion, calon penonton wajib memiliki Garuda ID yang telah terverifikasi.

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Final ini mempertemukan Indonesia yang tampil sebagai juara Grup A dengan Thailand dari Grup B.

Tim Garuda memastikan tiket ke partai puncak setelah menghantam Bangladesh dengan skor telak 9-2 di SUGBK, Kamis (1/10). Indonesia mengakhiri fase grup dengan tujuh poin dan unggul dalam produktivitas gol atas Malaysia.