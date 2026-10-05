Gianni Infantino Bertemu Presiden Prabowo, Apa yang Dibahas?

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Presiden FIFA Gianni Infantino mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menyaksikan langsung final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Undangan tersebut disampaikan ketika Infantino bertemu Prabowo di Istana Merdeka. Presiden FIFA datang bersama Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin siang.

Pertemuan tersebut berlangsung beberapa jam sebelum laga puncak dimulai. Indonesia dan Thailand dijadwalkan bertanding mulai pukul 20.00 WIB untuk memperebutkan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

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Namun, hingga Senin sore belum ada kepastian apakah Prabowo akan hadir langsung di SUGBK. Erick Thohir menyebut keputusan tersebut masih menyesuaikan agenda Presiden.

Dalam pertemuan di Istana, Infantino juga menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia yang menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Penyelenggaraan turnamen tersebut dinilai menunjukkan antusiasme besar masyarakat sekaligus perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN.

Pemerintah Indonesia, menurut Sekretariat Kabinet, menyambut apresiasi tersebut dengan menegaskan dukungan terhadap pengembangan sepak bola nasional. Dukungan itu mencakup penyelenggaraan kompetisi internasional serta penguatan ekosistem sepak bola di Tanah Air.

Pertemuan Prabowo dan Infantino juga menjadi bagian dari rangkaian agenda FIFA ASEAN Cup 2026. Sehari sebelumnya, Infantino bersama Erick telah meninjau kesiapan SUGBK untuk menggelar final dan upacara penutupan turnamen.

Presiden FIFA mengecek sejumlah fasilitas stadion, termasuk tribun, pencahayaan, hingga kondisi rumput. SUGBK diperkirakan dipadati puluhan ribu penonton untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Thailand.