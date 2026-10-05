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Jorge Jesus Masih Butuh Ronaldo, Pintu Timnas Portugal Belum Ditutup

Senin, 05 Oktober 2026 – 19:35 WIB
Jorge Jesus Masih Butuh Ronaldo, Pintu Timnas Portugal Belum Ditutup - JPNN.com Jateng
Megabintang Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: REUTERS/Issei Kato.

jateng.jpnn.com - Cristiano Ronaldo belum kehilangan tempat di Timnas Portugal. Hal itu diungkapkan pelatih Portugal Jorge Jesus.

Dia memastikan pintu kembali ke skuad Seleccao das Quinas masih terbuka bagi megabintang berusia 41 tahun tersebut.

Keputusan sepenuhnya berada di tangan Ronaldo. Jika masih aktif bermain di level klub dan tetap memiliki keinginan membela Portugal, Jesus tidak keberatan kembali memanggilnya.

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"Jika Cris ingin kembali, dia akan kembali. Kami bisa berbicara sebelum pemanggilan berikutnya, tetapi Cris yang akan memutuskan," kata Jesus.

Pernyataan itu menjadi penegasan setelah Ronaldo secara mendadak meninggalkan pemusatan latihan Portugal di Kopenhagen, Denmark.

Situasi tersebut sempat memunculkan dugaan hubungan Ronaldo dan Jesus memanas. Ronaldo pergi setelah mengetahui dirinya kembali tidak akan menjadi starter saat Portugal menghadapi Denmark.

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Sebelumnya, Ronaldo juga hanya duduk di bangku cadangan ketika Portugal menang 2-1 atas Norwegia. Jesus sempat meminta Ronaldo melakukan pemanasan, tetapi pada akhirnya tidak memasukkannya ke lapangan.

Ronaldo kemudian berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proenca sebelum memutuskan meninggalkan kamp.

Jorge Jesus masih membuka pintu bagi Cristiano Ronaldo kembali ke Timnas Portugal setelah CR7 meninggalkan pemusatan latihan.
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TAGS   timnas portugal Cristiano Ronaldo jorge jesus sepak bola

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