John Herdman Ungkap Makna Spesial di Balik Gelar Juara FIFA Asean Cup 2026

jateng.jpnn.com, JAKARTA - John Herdman pernah membawa Kanada ke Piala Dunia 2022. Namun, trofi yang baru saja diraihnya bersama Timnas Indonesia justru disebut sebagai pencapaian terbesar dalam kariernya.

Pernyataan itu disampaikan Herdman setelah mengantarkan skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Bagi Herdman, keberhasilan tersebut terasa berbeda. Sejak datang ke Indonesia pada Januari 2026, dia mengaku perlahan memahami bahwa sepak bola di negeri ini bukan sekadar olahraga.

Menurutnya, pertandingan Timnas Indonesia selalu membawa harapan yang jauh lebih besar. Kemenangan bukan hanya soal tambahan tiga poin, sementara kekalahan tidak berhenti pada hasil di papan skor.

Herdman merasakan sendiri besarnya ekspektasi tersebut ketika menjalani aktivitas sehari-hari di sekitar SUGBK.

Saat jogging, dia kerap dihampiri masyarakat yang menyampaikan pesan sederhana, yakni Indonesia harus menang, mengalahkan Malaysia, dan akhirnya membawa pulang trofi.

Tekanan tersebut akhirnya terbayar setelah Garuda melewati perjalanan turnamen hingga mencapai partai puncak dan menaklukkan Thailand dalam drama adu penalti.