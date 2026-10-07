Indonesia Naik ke Peringkat 117 Dunia Setelah Juara FIFA ASEAN Cup

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 langsung membawa dampak positif bagi posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA.

Skuad Garuda kini menempati peringkat ke-117 dunia dengan mengoleksi 1.166,50 poin. Posisi tersebut naik satu tingkat dibandingkan pemeringkatan sebelumnya.

Tambahan poin itu didapat Indonesia setelah melewati rangkaian pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026. Secara keseluruhan, tim asuhan John Herdman mengumpulkan tambahan 9,45 poin dari turnamen tersebut.

Perolehan poin terbesar datang pada pertandingan pembuka ketika Indonesia mengalahkan Singapura. Hasil tersebut menghasilkan tambahan 4,12 poin bagi Garuda.

Indonesia kemudian kehilangan 0,66 poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Namun, perolehan poin kembali bertambah saat Indonesia tampil meyakinkan menghadapi Bangladesh.

Kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh memberikan tambahan 2,66 poin. Momentum itu kemudian disempurnakan dengan kemenangan atas Thailand pada partai final.

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Indonesia mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu. Hasil tersebut memberi Indonesia tambahan 3,35 poin.

Akumulasi poin tersebut membuat Indonesia melewati Sudan yang kini berada di posisi ke-118 dengan 1.156,74 poin.