Piala Asia 2027, John Herdman Tak Mau Persiapan Timnas Indonesia Mendadak

jateng.jpnn.com, SEMARANG - John Herdman belum berhenti membangun kekuatan Timnas Indonesia meski baru saja membawa skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Pelatih asal Inggris itu sudah memikirkan komposisi tim untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di Piala Asia 2027. Sejumlah pemain baru berpeluang mendapat kesempatan, sementara beberapa penggawa yang sebelumnya absen karena cedera juga ditunggu kehadirannya.

Herdman mengatakan bakal ada tambahan pemain dalam enam bulan mendatang. Dia menyebut pemain yang masuk radar bukan hanya mereka yang belum pernah bekerja dengannya, tetapi juga pemain lama yang sedang menjalani pemulihan.

Salah satu nama yang paling dinantikan adalah Jay Idzes. Bek tersebut absen pada FIFA ASEAN Cup 2026 dan diharapkan kembali memperkuat lini belakang Garuda.

Kembalinya Idzes menjadi kabar penting bagi Herdman karena Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di Piala Asia. Selain Idzes, beberapa pemain lain seperti Mees Hilgers, Miliano Jonathans, dan Marselino Ferdinan juga masih berada dalam pantauan sang pelatih.

"Kami akan menyambut beberapa pemain baru dalam enam bulan ke depan," kata Herdman.

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Herdman tidak ingin persiapan menuju Piala Asia dilakukan secara mendadak. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua pertandingan besar pada November yang akan dimanfaatkan untuk mengukur sekaligus mematangkan kekuatan skuad.

Namun, lawan yang akan dihadapi dalam dua pertandingan tersebut belum diumumkan. Herdman menyebut pengumuman akan dilakukan pada waktu yang tepat.