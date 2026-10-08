Harapan Taisei Marukawa: Ingin Membela Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com - Taisei Marukawa mulai membuka gambaran soal langkah besarnya untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Gelandang serang Dewa United Banten FC tersebut mengaku proses naturalisasi dirinya masih berjalan. Pemain asal Jepang itu bahkan menyebut dokumen yang dibutuhkan sudah diserahkan kepada pihak terkait.

Marukawa tinggal menunggu tahapan persetujuan berikutnya. “Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai prosesnya, tetapi saya sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan dan saat ini masih menunggu persetujuan,” kata Marukawa, Kamis (8/10).

Proses tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan pemain bernomor punggung 11 itu di Indonesia. Marukawa sudah sekitar lima tahun berkarier di Tanah Air, sejak memperkuat Persebaya Surabaya, kemudian PSIS Semarang, hingga kini menjadi bagian dari Dewa United.

Selama tinggal di Indonesia, pemain berusia 29 tahun itu mengaku semakin dekat dengan kehidupan masyarakat lokal. Bagi Marukawa, pengalaman selama bertahun-tahun di Tanah Air membuat Indonesia bukan lagi sekadar tempat untuk menjalani karier sepak bola.

“Saya sudah tinggal di Indonesia selama lima tahun dan benar-benar jatuh cinta dengan negara ini. Semua orang sangat ramah, dan menghabiskan waktu di Indonesia membuat saya merasa bahagia,” tuturnya.

Jika proses kewarganegaraan tersebut selesai, Marukawa memiliki target yang jauh lebih besar. Dia ingin kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia.

“Impian terbesar saya adalah menjadi bagian dari Tim Nasional Indonesia. Bisa bermain untuk Indonesia akan menjadi sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya,” ujar Marukawa.