Tiga Kali Kalah, Persijap Jepara Tak Mau Larut dan Bersiap Hadapi Bali United

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara tak ingin jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 berlalu tanpa dimanfaatkan. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu menjadikan masa jeda sebagai waktu untuk membenahi permainan sebelum bertandang ke markas Bali United FC.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengatakan salah satu pekerjaan utama timnya adalah membangun chemistry antarpemain. Hal itu dinilai penting agar seluruh pemain makin memahami pola permainan yang ingin diterapkan.

“Sangat penting untuk membangun chemistry di antara para pemain agar mereka dapat memahami bagaimana kami ingin bermain,” kata Mario Lemos, Kamis (8/10).

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Selain persoalan kekompakan, Persijap juga melakukan evaluasi menyeluruh. Mario tidak ingin timnya hanya memperbaiki satu bagian permainan, tetapi meningkatkan performa dari berbagai sisi.

Mulai dari organisasi pertahanan, skema menyerang hingga transisi menjadi perhatian dalam latihan selama jeda kompetisi.

“Kami ingin meningkatkan semua aspek permainan kami, baik dalam bertahan, menyerang, maupun transisi. Setiap hari kami ingin menjadi lebih baik, baik secara individu maupun sebagai sebuah tim,” ujarnya.

Perbaikan tersebut bakal mendapat ujian berat pada pekan berikutnya. Persijap dijadwalkan bertandang ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, untuk menghadapi Bali United, Sabtu (10/10) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan Persijap untuk memburu poin perdana musim ini.