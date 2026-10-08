Java United Punya Senjata Baru di Lini Tengah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Java United FC kembali menambah kekuatan menjelang bergulirnya lanjutan BRI Super League 2026/27. Kali ini, klub asal Semarang tersebut mendatangkan gelandang bertahan asal Brasil Vander Silva.

Pemain berusia 28 tahun itu sudah bergabung dengan skuad Laskar Kepodang Emas yang tengah dipersiapkan pelatih Fabio Lefundes.

Vander mengaku antusias menjalani pengalaman baru di Indonesia. Bagi dia, kepindahan ke Java United menjadi langkah penting karena untuk pertama kalinya sepanjang karier profesional, Brasil bukan lagi satu-satunya negara tempat dia bermain.

“Saya datang dengan perasaan bahagia dan harapan yang sangat tinggi. Senang bisa mendapatkan kepercayaan untuk berjuang dalam proyek ini,” kata Vander seusai menandatangani kontrak.

Sebelum berlabuh ke Semarang, Vander menghabiskan sekitar delapan tahun di kompetisi sepak bola Brasil. Dia tercatat memperkuat sejumlah klub dari level Serie D hingga Serie B.

Pengalaman internasional juga pernah dirasakan Vander. Pada 2016, dia mendapat kesempatan memperkuat Timnas U-20 Brasil.

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Kini, dia berharap pengalaman tersebut bisa menjadi modal untuk membantu Java United bersaing di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

“Saya berharap bisa menjalani musim yang hebat bersama Java United. Saya melihat kualitas tim di bawah kepemimpinan coach Fabio Lefundes,” ujarnya.