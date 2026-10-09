Jadwal BRI Super League: Persib Tantang Pemuncak Klasemen, Persija Incar Kemenangan Keempat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persaingan BRI Super League 2026/2027 memanas pada pekan keempat. Persib Bandung akan menghadapi ujian berat saat menjamu Dewa United, sedangkan Persija Jakarta berpeluang memperpanjang catatan kemenangan ketika bertamu ke markas PSIM Yogyakarta.

Persija lebih dulu menjalani pertandingan pada Sabtu (10/10). Tim berjuluk Macan Kemayoran itu dijadwalkan menghadapi PSIM di Stadion Sultan Agung, Bantul, mulai pukul 15.30 WIB.

Modal Persija terbilang meyakinkan. Mereka berhasil meraih tiga kemenangan beruntun atas Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Hasil tersebut membuat tim ibu kota berpeluang melanjutkan laju positifnya pada laga tandang kali ini.

Namun, PSIM tentu tak ingin kembali kehilangan poin. Tim asal Yogyakarta itu masih mencari kemenangan pertamanya setelah hanya meraih satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan dari tiga pertandingan yang telah dijalani.

Sehari kemudian, giliran Persib Bandung yang mendapat tantangan dari Dewa United. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10), pukul 19.00 WIB.

Persib datang dengan kepercayaan diri setelah membawa pulang kemenangan dari kandang Persijap Jepara pada pekan sebelumnya. Skuad asuhan Igor Tolic tentu ingin menjaga momentum positif, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, Dewa United bukan lawan yang mudah. Mereka berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung ketat. Persib perlu tampil konsisten untuk meredam permainan Dewa United sekaligus mengamankan poin penuh di kandang.