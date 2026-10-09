Man City Dibayangi Sanksi Berat, Haaland: Kami Harus Tetap Bersatu

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Erling Haaland meminta Manchester City tidak kehilangan semangat di tengah ketidakpastian hukum yang membayangi klub. Penyerang asal Norwegia itu mengajak seluruh elemen tim tetap kompak dan fokus mengejar kemenangan.

Dikutip dari situs resmi Manchester City, Jumat (9/10), Haaland menegaskan pentingnya menjaga suasana positif meski klub sedang menghadapi persoalan serius terkait dugaan pelanggaran aturan finansial Liga Inggris.

“Kami harus tetap positif, melihat ke depan, mencoba memenangkan pertandingan dan menikmati situasi. Kami harus tetap bersama dan saling memberikan dukungan. Jadi, tetap bersama, nikmati perjalanan, dan tersenyumlah,” kata Haaland.

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Manchester City menghadapi kemungkinan sanksi setelah proses pemeriksaan independen atas lebih dari 100 dugaan pelanggaran aturan finansial. Perkara tersebut mencakup periode 2009 hingga 2018, termasuk tuduhan terkait pelaporan pendapatan dan informasi keuangan klub.

Jika dijatuhi hukuman berat, City berpotensi menerima pengurangan poin dalam jumlah besar. Degradasi dari Liga Inggris juga menjadi salah satu kemungkinan sanksi yang banyak dibicarakan, meski bentuk hukuman akhirnya bergantung pada keputusan dalam proses perkara tersebut.

Situasi itu turut menjadi perhatian bagi skuad saat ini, termasuk Haaland yang baru bergabung pada 2022. City dijadwalkan menghadapi Liverpool pada Minggu (11/10), dalam pertandingan yang berlangsung ketika ketidakpastian mengenai perkara finansial klub masih menjadi sorotan.

Haaland sendiri telah memperlihatkan komitmennya kepada City dengan menandatangani kontrak baru pada 2025 yang mengikatnya hingga 2034. Sejak bergabung, ia mencetak 169 gol dalam 205 pertandingan bersama klub.

Meski masa depan City masih menjadi perhatian, Haaland menegaskan kedekatannya dengan klub dan para pendukungnya. Ia mengaku memahami perasaan suporter karena dirinya juga menempatkan diri sebagai bagian dari keluarga besar Manchester City.