Drama Kongres PSSI Jateng, Yoyok Sukawi Mundur dan Khairul Anwar Terpilih Aklamasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Drama Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Jawa Tengah (Jateng) berakhir. Khairul Anwar terpilih aklamasi menakhodai PSSI Jateng periode 2026-2030.

Sebanyak 66 pemilik suara (voter) menghadiri kongres tersebut. Mereka terdiri atas perwakilan Asosiasi PSSI Kabupaten/Kota (Askab/Askot), klub, asosiasi futsal, serta perwakilan sepak bola wanita di Jawa Tengah.

Sebagai ketua terpilih, Khairul menyiapkan sejumlah langkah awal untuk memperkuat pembinaan dan penyelenggaraan sepak bola di Jawa Tengah. Dia akan mengevaluasi program kerja kepengurusan sebelumnya dan melanjutkan program yang dinilai berjalan baik.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah kami akan evaluasi semua program kerja yang sebelumnya sudah terjadi. Tentunya kami tidak akan mematikan keseluruhan, tetapi pekerjaan atau program kerja yang masih bagus itu akan kami teruskan,” kata Khairul.

Menurutnya, sebagian besar program kerja sebelumnya telah berjalan dengan baik. Karena itu, program yang dinilai positif akan tetap dilanjutkan, termasuk kompetisi dan Piala Soeratin untuk berbagai kelompok usia.

“Saya yakin 60-70 persen program kerja sebelumnya itu sudah luar biasa. Sehingga kompetisi-kompetisi, termasuk Piala Soeratin berbagai kelompok usia, semua berjalan dengan baik. Meskipun ada di masa-masa Plt saya sebagai wakil Plt Jawa Tengah, itu yang akan kita lakukan,” ujarnya.

Khairul juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi sepak bola di wilayah masing-masing.

Selain itu, dia berencana melakukan audiensi dengan sejumlah pihak, termasuk Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng). Langkah tersebut diperlukan untuk membahas perizinan dan pengamanan pertandingan, terutama kompetisi kelompok usia dan Piala Soeratin.