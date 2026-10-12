Kartu Merah Gravenberch Jadi Awal Petaka Liverpool saat Dihajar Man City

jateng.jpnn.com - Kartu merah Ryan Gravenberch menjadi sorotan pelatih Liverpool Andoni Iraola setelah timnya takluk 0-3 dari Manchester City pada lanjutan Liga Inggris 2026/2027, Minggu (11/10).

Iraola menilai pengusiran gelandang asal Belanda itu mengubah arah pertandingan. Sebelum kehilangan satu pemain, dia menganggap Liverpool mampu mengimbangi permainan Manchester City, bahkan tampil lebih baik dalam sebagian besar babak pertama hingga awal babak kedua.

Menurut Iraola, pertandingan di Anfield tersebut seolah terbagi menjadi dua fase, yakni sebelum dan sesudah Gravenberch meninggalkan lapangan.

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“Selama 62 menit pertama, saya menilai kami tampil lebih baik. Namun, setelah kartu merah, Manchester City mengambil alih permainan dan mampu mencetak gol,” ujar Iraola, Senin (12/10).

Gravenberch mendapat kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran terhadap Jeremy Doku. Sebelumnya, dia sudah menerima kartu kuning akibat pelanggaran terhadap Elliot Anderson.

Keputusan wasit Chris Kavanagh itu membuat Liverpool harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Manchester City kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Hanya tiga menit setelah Gravenberch diusir, Erling Haaland membawa tim tamu unggul pada menit ke-65. Doku memperlebar jarak tiga menit berselang, sebelum Rayan Cherki mengunci kemenangan City pada menit ke-78.

Meski kecewa dengan hasil akhir, Iraola tetap memberikan penghargaan kepada para pemain Liverpool. Dia menilai anak asuhnya sudah menunjukkan perlawanan sebelum situasi pertandingan berubah.