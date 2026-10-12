Persis Solo Gagal Menang di Manahan, Ricky Nelson Soroti Masalah Finishing

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo belum mampu mengamankan kemenangan saat menjamu De Red FC pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/2027. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Minggu (11/10), Laskar Sambernyawa harus puas dengan hasil imbang tanpa gol.

Hasil tersebut mengecewakan pelatih Persis Ricky Nelson. Dia menilai anak asuhnya memiliki peluang untuk meraih tiga poin, tetapi buruknya penyelesaian akhir membuat kesempatan itu terbuang.

Persis sebenarnya menunjukkan peningkatan permainan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Mereka mampu menguasai bola, mengatur tempo, dan membangun serangan dari lini belakang.

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Namun, sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol. Persis juga sempat kehilangan kesempatan untuk unggul setelah gol Andy Harjito pada penghujung babak pertama dianulir wasit karena dinilai terjadi handball.

Ricky tetap melihat perkembangan positif dari penampilan timnya. Menurut dia, beberapa skema permainan yang disiapkan sudah berjalan sesuai rencana, meski belum diikuti ketajaman di depan gawang.

"Anak-anak bermain jauh lebih baik daripada pertandingan sebelumnya. Kami mampu mengontrol bola dan permainan, termasuk mencoba membangun serangan dari bawah. Beberapa pola yang kami siapkan juga berjalan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi persoalan," kata Ricky, Senin (12/10).

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Dia memperkirakan Persis sebenarnya bisa unggul satu atau dua gol apabila peluang yang didapat mampu dimaksimalkan. Karena itu, aspek finishing menjadi pekerjaan utama dalam evaluasi tim menjelang pertandingan berikutnya.

Ricky juga menjelaskan keputusannya menurunkan Andy Harjito sejak menit awal. Penyerang tersebut dinilai mampu memberikan tekanan kepada pertahanan lawan dan masih mendapat kepercayaan hingga sekitar menit ke-60.