Laga PSIM Kontra PSM di Bantul Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya

jateng.jpnn.com, YOGYAKARTA - Laga kandang PSIM Yogyakarta kontra PSM Makassar pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 dipastikan berlangsung tanpa penonton. Pertandingan tersebut tetap digelar di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Jumat (16/10), dengan jadwal sepak mula pukul 15.30 WIB.

Keputusan itu diambil karena waktu pertandingan berdekatan dengan persiapan agenda nasional, yakni Silaturahim Nasional (SILANAS) III Jam'iyyatul Qurra' wal Huffazh 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (18/10).

Ketua Match Organizing Committee (MOC) PSIM Yogyakarta Ermantino Handokomulyo mengatakan Pemerintah Kabupaten Bantul tetap mengizinkan penggunaan stadion untuk pertandingan tersebut. Namun, izin itu disertai pembatasan jumlah orang yang berada di kawasan stadion demi mendukung kelancaran persiapan acara nasional.

"Manajemen dan panitia pelaksana menerima ketentuan tersebut agar persiapan serta pemeliharaan fasilitas untuk SILANAS III tidak terganggu," katanya, Senin (12/10).

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bantul dan kepolisian yang memungkinkan pertandingan tetap berlangsung di Stadion Sultan Agung, meskipun tanpa kehadiran suporter di tribun.

Untuk mendukung pengamanan, panitia akan mensterilkan kawasan stadion, mulai dari area luar hingga Ring 1, selama pertandingan berlangsung. Akses hanya diberikan kepada pemain, ofisial, dan pihak berkepentingan yang memiliki akreditasi resmi.

Baca Juga: Kartu Merah Gravenberch Jadi Awal Petaka Liverpool saat Dihajar Man City

Kebijakan ini membuat kelompok suporter PSIM, Brajamusti dan The Maident, tidak dapat mendukung langsung tim kesayangannya dari tribun.

Panitia pun meminta para pendukung Laskar Mataram menghormati keputusan tersebut dengan tidak mendatangi kawasan stadion maupun menggelar konvoi di jalanan pada hari pertandingan.