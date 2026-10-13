Persib Bandung Dikejar Jadwal Padat, Kebugaran Pemain Jadi Pekerjaan Rumah

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Padatnya jadwal pertandingan BRI Super League 2026/27 mulai menjadi tantangan tersendiri bagi Persib Bandung.

Waktu pemulihan yang terbatas membuat tim pelatih harus mempertimbangkan kondisi fisik pemain sebelum menentukan komposisi utama untuk pertandingan berikutnya.

Gelandang Persib Thom Haye mengakui menjaga kebugaran pemain di tengah jadwal kompetisi yang rapat bukan perkara mudah. Apalagi, sejumlah pemain harus ditarik keluar saat menghadapi Dewa United karena mengalami cedera.

“Sekarang yang bisa kami lakukan hanya berusaha menjaga kebugaran untuk setiap pertandingan. Namun, itu sangat sulit ketika setelah bermain hari ini, kami harus bertanding lagi hanya dalam tiga hari,” ujar Haye, Selasa (13/10).

Situasi tersebut turut memengaruhi cara tim menentukan susunan pemain. Jika biasanya pemilihan pemain lebih banyak mempertimbangkan kebutuhan taktik, kini kesiapan fisik menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

“Untuk pertandingan berikutnya, rasanya kami bukan lagi hanya memikirkan bagaimana menurunkan tim terbaik, tetapi juga siapa saja yang kondisinya sehat,” tuturnya.

Meski menghadapi persoalan kebugaran, Haye menegaskan dukungan Bobotoh tetap menjadi motivasi bagi para pemain untuk terus berjuang. Kehadiran suporter membuat skuad Maung Bandung ingin memberikan penampilan terbaik, sekalipun harus menghadapi tuntutan jadwal yang melelahkan.

“Kami senang Bobotoh selalu hadir dan memberikan dukungan. Karena itu, kami juga ingin terus berjuang untuk mereka dan menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan,” kata Haye.