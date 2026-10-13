Darije Kalezic Ungkap Kelemahan PSM Makassar

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar pulang tanpa poin setelah menelan kekalahan telak saat bertandang ke markas PSS Sleman pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Bermain di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10), Juku Eja menyerah tiga gol tanpa balas.

Hiromu Tanaka menjadi mimpi buruk bagi tim tamu setelah mencetak dua gol pada menit ke-34 dan ke-85. PSS kemudian memastikan kemenangan lewat gol Matheus Fornazari Custodio pada menit ke-90.

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic menilai timnya kesulitan mengembangkan permainan karena terlalu sering kehilangan bola. Situasi tersebut membuat PSS lebih leluasa mengendalikan jalannya pertandingan.

“Kami terlalu mudah kehilangan penguasaan bola. PSS bisa lebih banyak menguasai permainan karena masalah tersebut,” ujar Kalezic.

Secara statistik, PSM sebenarnya melepaskan lebih banyak tembakan dibandingkan tuan rumah. Juku Eja mencatatkan 13 percobaan, tetapi hanya tiga di antaranya yang mengarah ke gawang Pedro Caracoci de Oliveira.

Sebaliknya, PSS mencatatkan 10 tembakan dengan enam percobaan tepat sasaran. Tiga peluang berhasil dikonversi menjadi gol untuk memastikan kemenangan Super Elang Jawa di hadapan pendukungnya sendiri.

Kekalahan ini membuat PSM masih tertahan di papan bawah klasemen dengan koleksi dua poin, sementara PSS naik ke peringkat ke-12 setelah meraih tiga poin dalam pertandingan tersebut. (jpnn)