Hansi Flick Tak Muluk-muluk, Barcelona Cukup Menang 1-0 di Kandang Galatasaray

jateng.jpnn.com - Barcelona tidak memasang target muluk saat menghadapi Galatasaray pada lanjutan Liga Champions. Pelatih Hansi Flick menegaskan, kemenangan tetap menjadi prioritas meski timnya hanya mampu mencetak satu gol tanpa balas di markas lawan.

Barcelona dijadwalkan bertandang ke Rams Park, Istanbul, Rabu (14/10). Laga ini diprediksi tidak mudah bagi Blaugrana, mengingat Galatasaray memiliki kekuatan lini serang serta dukungan suporter tuan rumah yang terkenal fanatik.

Flick mengakui, menghadapi Galatasaray di kandangnya membutuhkan kesiapan khusus. Karena itu, ia tidak mempermasalahkan jika Barcelona harus puas meraih kemenangan dengan margin tipis.

“Bagi saya, kemenangan 1-0 pun sudah menjadi hasil yang menyenangkan. Galatasaray bermain bagus dan menikmati permainan sepak bola. Mereka juga memiliki pemain-pemain berkualitas di lini depan, sehingga menghadapi mereka, terutama di kandang sendiri, bukan perkara mudah,” ujar Flick, Selasa (13/10).

Barcelona datang ke Turki dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka memenangi sembilan pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan total 39 gol. Pada laga pertama fase liga Liga Champions, Barcelona juga mengawali kiprahnya dengan kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord.

Namun, tantangan yang menanti tidak berhenti di Istanbul. Barcelona akan menjalani rangkaian pertandingan berat, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Selain itu, Raphinha dipastikan absen saat melawan Galatasaray, sehingga Flick harus mencari alternatif untuk menjaga daya gedor timnya.

Di luar persoalan teknis, atmosfer Rams Park menjadi perhatian tersendiri bagi pelatih asal Jerman tersebut. Stadion Galatasaray dikenal memiliki tekanan besar dari para pendukungnya, yang kerap membuat tim tamu kesulitan mengembangkan permainan.

Flick bahkan menilai atmosfer stadion tersebut sebagai salah satu yang paling mengesankan di dunia sepak bola.