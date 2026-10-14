Calvin Verdonk, Pemain Indonesia Pertama yang Bermain di Liga Champions

jateng.jpnn.com - Calvin Verdonk mencatatkan pencapaian bersejarah bagi sepak bola Indonesia setelah menjalani debut di Liga Champions bersama Lille.

Namun, momen tersebut belum berbuah hasil manis karena timnya harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 0-3 pada pertandingan fase liga di Stadion Emirates, London, Rabu (14/10).

Verdonk menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa tersebut. Bek sayap itu mendapat kesempatan bermain pada menit-menit akhir pertandingan setelah masuk menggantikan Romain Perraud.

Berdasarkan catatan UEFA, Verdonk berada di lapangan selama 12 menit. Meski waktu bermainnya terbatas, pemain Timnas Indonesia tersebut mampu memberikan kontribusi dalam bertahan. Dia tercatat memenangi 75 persen duel dan membukukan akurasi operan sebesar 67 persen.

Sayangnya, kehadiran Verdonk tidak mampu mengubah hasil akhir pertandingan. Arsenal tampil lebih efektif pada babak kedua dan memastikan kemenangan melalui gol Jurrien Timber, Eberechi Eze, serta Bukayo Saka.

Arsenal sebenarnya menghadapi pertahanan Lille yang cukup disiplin pada paruh pertama. Tuan rumah menguasai 55 persen penguasaan bola, tetapi kesulitan menembus rapatnya barisan belakang tim asal Prancis tersebut.

Lille memilih bermain lebih menunggu sambil mengandalkan serangan balik cepat. Strategi itu membuat Arsenal belum mampu mencetak gol hingga turun minum.

Kebuntuan baru terpecahkan pada menit ke-64. Umpan Noni Madueke berhasil dimanfaatkan Jurrien Timber untuk membawa Arsenal unggul 1-0.