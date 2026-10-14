Kekerasan Suporter Terjadi Lagi, Erick Thohir Berang

jateng.jpnn.com - PSSI mulai menyiapkan langkah tegas untuk menekan aksi kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola. Klub yang dinilai gagal menjaga perilaku pendukungnya terancam mendapat sanksi pengurangan poin dalam kompetisi.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sanksi tersebut menjadi salah satu opsi yang akan didorong untuk memastikan klub ikut bertanggung jawab terhadap keamanan pertandingan dan perilaku suporternya.

"Saya akan mendorong klub-klub yang tidak bisa menjaga suporternya (bisa saja mendapat) pengurangan poin sekarang. Namun, saya kasih kesepakatan dulu, ya, cuma, kami akan lakukan tindak tegas pastinya," kata Erick, Selasa (13/10).

Pernyataan itu disampaikan Erick setelah muncul sejumlah insiden kekerasan yang melibatkan oknum suporter. Dua peristiwa yang menjadi sorotan ialah penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah, serta penyerangan terhadap suporter Persija Jakarta di Tol Palikanci, Cirebon.

Erick, yang juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga, menilai tindakan tersebut sudah melampaui persoalan rivalitas antarsuporter. Menurut dia, penggunaan benda untuk menyerang dan merusak kendaraan menunjukkan adanya unsur kriminalitas.

Dalam rekaman video penyerangan bus rombongan EPA Persib, terlihat oknum suporter membawa benda tumpul hingga merusak kendaraan tim tersebut.

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"Mana ada menonton bola bawa alat pukulan, nah ini konteksnya kan artinya, kan, sudah ada pemikiran (untuk melakukan kekerasan). Ataupun yang sekarang oknum suporter yang satu lagi membalas, nah ini sama," ujar Erick.

Dia menegaskan penyelesaian persoalan keamanan sepak bola tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Operator liga dan klub perlu menyepakati kembali tanggung jawab serta mekanisme untuk mencegah kekerasan, baik di dalam maupun di luar stadion.