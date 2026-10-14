Barcelona Pimpin Klasemen Sementara Liga Champions, Tiga Wakil Italia Terpuruk

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Barcelona memimpin klasemen sementara Liga Champions 2026/2027 setelah melewati dua pertandingan fase liga dengan hasil sempurna. Sporting Lisbon dan Arsenal membuntuti di posisi kedua dan ketiga dengan koleksi poin yang sama, yakni enam angka.

Barcelona menempati posisi teratas berkat keunggulan selisih gol. Klub raksasa Spanyol itu baru saja mempermalukan Galatasaray dengan skor 4-1 di RAMS Park, Istanbul, pada pertandingan kedua, Rabu (14/10) WIB.

Hasil tersebut melanjutkan tren positif Blaugrana setelah sebelumnya meraih kemenangan pada laga pembuka. Barcelona kini unggul dalam produktivitas gol dibandingkan dua pesaing terdekatnya.

Sporting Lisbon juga menjaga rekor kemenangan setelah menundukkan Lens dengan skor 2-0 di Stade Bollaert-Delelis, Prancis. Luis Suarez dan Issa menjadi pencetak gol bagi klub Portugal tersebut.

Sementara itu, Arsenal melengkapi tiga besar setelah membekuk Lille dengan skor meyakinkan 3-0 di Emirates Stadium, London. Kemenangan itu membuat The Gunners mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan terus menempel Barcelona serta Sporting Lisbon.

Di tengah persaingan papan atas, sejumlah klub besar Italia justru mengalami awal yang sulit. AS Roma, Inter Milan, dan Napoli masih berada di luar 20 besar klasemen sementara.

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I Giallorossi menempati peringkat ke-23 dengan satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahçe pada pertandingan pembuka.

Roma masih memiliki kesempatan memperbaiki posisinya pada laga berikutnya. Namun, tantangan berat sudah menanti karena mereka dijadwalkan menghadapi Real Madrid. Kemenangan akan menjadi modal penting bagi klub ibu kota Italia tersebut untuk meraih tiga poin pertamanya.