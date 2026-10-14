Carrick Tetap Memuji Performa Man United meski Kalah 0-2 dari Atletico Madrid

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United (MU) belum mampu keluar dari tren negatif setelah tumbang 0-2 dari Atletico Madrid pada lanjutan Liga Champions 2026/2027 di Stadion Metropolitano, Madrid, Rabu (14/10) WIB.

Meski pulang tanpa poin, pelatih MU Michael Carrick menilai anak asuhnya telah menunjukkan sejumlah hal positif sepanjang pertandingan. Menurut dia, MU mampu memberikan perlawanan dan menciptakan peluang meski menghadapi tekanan dari tuan rumah.

"Mungkin tidak banyak tim yang datang ke sini dan menciptakan beberapa peluang bagus ke pertahanan mereka (Atletico-red), jadi kami sudah melakukan banyak hal baik malam ini," ujar Carrick.

Carrick menilai pertandingan berjalan ketat sebelum situasi berubah setelah MU kehilangan satu pemain. Gol cepat Pablo Barrios pada menit pertama memang membuat Atletico berada di atas angin, tetapi MU perlahan mampu mengimbangi permainan lawan.

Setan Merah juga memiliki sejumlah kesempatan untuk mencetak gol. Carrick merasa timnya semestinya bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk setidaknya menyamakan kedudukan.

Namun, upaya MU semakin berat setelah bek Leny Yoro menerima kartu merah pada menit ke-74. Bermain dengan 10 orang membuat ruang bagi Atletico untuk mengembangkan serangan semakin terbuka.

Lima menit setelah insiden tersebut, Ademola Lookman menggandakan keunggulan Atletico sekaligus memastikan kemenangan 2-0 bagi tim tuan rumah.

"Setelah kartu merah, pertandingan menjadi sulit. Namun, umumnya, kami mampu mengatasi lawan. Senne (kiper MU Senne Lammens-red), tidak tidak terlalu banyak bekerja keras pada akhirnya. Seharusnya kami bisa memenangkan laga ini atau meraih hasil yang lebih baik," kata Carrick.