Igor Tolic Ingin Semangat Juang Pemain Persib Bandung Terus Terjaga

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mengamankan tiga poin saat menjamu wakil Vietnam The Cong-Viettel pada lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27. Maung Bandung menang tipis 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10) malam.

Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Mariano Peralta melalui titik penalti. Hasil tersebut menjadi kemenangan kedua Persib di kompetisi antarklub Asia itu.

Pelatih Persib Igor Tolic menyambut positif hasil yang diraih anak asuhnya. Dia menilai kemenangan tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang terjalin di ruang ganti serta kesepakatan taktik yang dibangun bersama para pemain sebelum pertandingan.

Menurut Tolic, persiapan dalam tiga hari terakhir diwarnai banyak perkembangan positif. Para pemain dinilai mampu memahami rencana permainan dan menerapkannya saat menghadapi The Cong-Viettel.

"Apa yang bisa saya katakan, dalam tiga hari terakhir ada banyak hal positif dalam ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama. Mereka keluar ke lapangan, bereaksi terhadap rencana dan kami menang di pertandingan," ujar Igor Tolic.

Selain hasil pertandingan, pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti komitmen para pemain dalam membela Persib. Dia mengaku bangga karena sejumlah pemain yang tengah mengalami cedera atau masalah kebugaran tetap menunjukkan keinginan untuk tampil.

Bagi Tolic, sikap tersebut mencerminkan kuatnya kebersamaan dan karakter para pemain di dalam tim.

"Para pemain di ruang ganti, bahkan beberapa dari mereka cedera, mereka ingin bermain. Jadi, kamu mempunyai sekelompok orang di ruang ganti yang membuat saya sangat bangga. Saya pikir mereka luar biasa dan mereka sangat penting, mereka orang-orang baik dan seperti yang saya bilang sebelumnya, sangat adalah orang yang pintar," tuturnya.