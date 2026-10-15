Kendal Tornado FC Berpeluang ke Puncak Klasemen, tetapi...

jateng.jpnn.com, KENDAL - Kendal Tornado FC berpeluang mengambil alih posisi teratas Grup B Pegadaian Championship 2026/27 saat menghadapi Persiba Balikpapan di Stadion Surajaya, Lamongan, Jumat (16/10).

Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu terus mematangkan persiapan menjelang pertandingan.

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes menilai kondisi pemain cukup baik, baik dari sisi fisik maupun mental. Motivasi skuad juga dinilai tetap terjaga setelah tim melakukan rotasi pada sejumlah pemain inti dalam pertandingan sebelumnya.

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Stefan menyebut para pemain menunjukkan kesiapan untuk menjalani laga berikutnya. Kondisi tersebut menjadi modal bagi Kendal Tornado FC untuk memburu hasil maksimal saat menghadapi Beruang Madu.

"Persiapan terakhir lawan Persiba, saya lihat anak-anak punya semangat, mental, dan motivasi yang sama. Kondisinya juga bagus karena kemarin kami sempat melakukan beberapa rotasi pada pemain inti. Jadi, besok anak-anak dalam kondisi yang baik," kata Stefan, Kamis (15/10).

Meski memiliki modal positif, Kendal Tornado FC tidak ingin meremehkan lawannya. Stefan menilai Persiba memiliki organisasi permainan yang solid serta pemain-pemain dengan karakter agresif dan daya juang tinggi.

Menurut dia, hasil yang belum maksimal dalam sejumlah pertandingan sebelumnya tidak lantas membuat Persiba menjadi lawan yang mudah ditaklukkan. Karena itu, Kendal Tornado FC tetap menyiapkan diri untuk menghadapi perlawanan sengit.

"Tim Persiba saya lihat tim yang bagus. Mereka punya kolektivitas bermain yang bagus, pemain-pemain yang agresif, dan semangat bertanding. Saya lihat mereka hanya kurang beruntung saja. Makanya, kami sangat mewaspadai Persiba karena tim ini punya kelebihan yang harus diwaspadai," jelasnya.