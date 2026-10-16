Persijap Jepara Terpuruk di Zona Degradasi, Mario Lemos Didepak, Antonio Claudio Mengambil Alih

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Mario Lemos setelah tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu gagal meraih poin dalam empat pertandingan awal BRI Super League 2026/2027.

Keputusan tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi klub pada Kamis (15/10). Manajemen menyebut pergantian pelatih sebagai bagian dari evaluasi untuk membenahi tim sekaligus menjaga arah perjalanan Persijap sepanjang musim ini.

"Keputusan ini merupakan bagian dari evaluasi dan pembenahan tim demi menjaga arah perjalanan Persijap Jepara dalam menghadapi kompetisi musim ini, dan juga merupakan bagian dari dinamika profesional dalam sepak bola dengan mempertimbangkan kebutuhan klub ke depan," tulis pernyataan resmi klub.

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Hasil buruk Persijap pada awal musim terjadi di bawah kepemimpinan dua pelatih berbeda. Pada dua laga pertama, tim asal Jepara itu masih ditangani Juan Cortes, tetapi harus mengakui keunggulan Madura United dan Borneo FC.

Setelah itu, posisi pelatih kepala beralih kepada Mario Lemos yang sebelumnya menjabat direktur teknik. Namun, pergantian tersebut belum mampu mengangkat performa tim. Persijap kembali menelan kekalahan saat menghadapi Persib Bandung dan Bali United.

Dengan demikian, Persijap mengawali kompetisi dengan empat kekalahan berturut-turut tanpa meraih satu poin pun.

Untuk sementara, tugas memimpin tim akan diserahkan kepada Antonio Claudio. Pelatih yang sebelumnya menjadi asisten tersebut ditunjuk sebagai caretaker selama manajemen mencari sosok pengganti Mario Lemos.

"Selanjutnya, Antonio Claudio yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih akan ditunjuk sebagai caretaker untuk memimpin tim selama masa transisi," demikian keterangan klub.