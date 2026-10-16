Hasil Sidang Komdis PSSI: Java United Kena Sanksi Paling Berat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan serangkaian sanksi kepada klub, pemain, ofisial, dan panitia pelaksana pertandingan berdasarkan hasil sidang pada 23-25 September serta 1, 7, dan 8 Oktober 2026.

Denda yang tercantum dalam seluruh keputusan tersebut mencapai sekitar Rp 1,4 miliar. Angka itu belum memasukkan kewajiban penggantian kerugian materiil yang dibebankan kepada panitia pelaksana pertandingan Persiku Kudus untuk PSIS Semarang karena nominal penggantiannya tidak disebutkan.

Sanksi terbesar dijatuhkan kepada Achmad Resal Octavian, ofisial Java United FC. Dia didenda Rp 500 juta, dilarang mendampingi tim selama 10 pertandingan, dan dilarang memasuki stadion selama satu pertandingan setelah mengucapkan kata-kata diskriminatif ke arah bangku cadangan Persija Jakarta dalam laga pada 19 September 2026.

Persoalan disiplin Java United tidak berhenti di situ. Klub tersebut juga didenda Rp 50 juta karena penyalahgunaan kartu identitas ofisial dan masuknya personel yang tidak terdaftar ke area terbatas tim.

Antonio Teles, yang disebut sebagai personel tidak terdaftar, didenda Rp 50 juta akibat tindakan agresif berupa tendangan dan intimidasi terhadap ofisial Persija setelah pertandingan. Yance Sayuri dan Yakob Sayuri masing-masing dijatuhi larangan bermain empat pertandingan dan denda Rp 50 juta karena mengintimidasi pengawas pertandingan yang merekam insiden kerusuhan.

Pelatih Java United Fabio Araujo Lefundes dan ofisial Josmiro De Goes Dos Santos Sobrinho masing-masing didenda Rp 30 juta akibat tindakan kekerasan terhadap petugas media Persija. Sementara itu, David Glen Oei mendapat teguran keras karena berusaha menghalangi pemeriksaan kartu identitas oleh pengawas pertandingan.

Achmad Resal Kembali Melanggar

Nama Achmad Resal kembali muncul dalam keputusan Komdis PSSI pada 8 Oktober 2026. Kali ini, pelanggaran terjadi dalam kompetisi EPA ONE U-16, U-18, dan U-20 musim 2026/2027.