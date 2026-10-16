PSG Puncaki Klasemen Sementara Liga Champions, Tiga Wakil Italia Terpuruk

jateng.jpnn.com - Paris Saint-Germain (PSG) memimpin klasemen sementara Liga Champions 2026/2027 setelah menaklukkan Manchester City dengan skor 4-2 pada matchday kedua di Stadion Etihad, Kamis (15/10) dini hari WIB.

Kemenangan tersebut membuat tim asuhan Luis Enrique mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. PSG unggul selisih gol atas sejumlah pesaing yang juga meraih hasil sempurna dalam dua laga awal.

Barcelona, Aston Villa, VfB Stuttgart, Liverpool, Sporting CP, Arsenal, Real Madrid, dan Real Betis sama-sama mengumpulkan enam poin. Barcelona berada di posisi kedua, disusul Aston Villa di peringkat ketiga.

PSG tampil efektif saat menghadapi Manchester City. Mereka sempat unggul tiga gol pada babak pertama sebelum menutup pertandingan dengan kemenangan 4-2. Hasil itu sekaligus membuat City tertahan di peringkat ke-17 dengan tiga poin dari dua pertandingan.

Sejumlah klub besar lainnya juga belum konsisten. Manchester United berada di urutan ke-13 setelah kalah 0-2 dari Atletico Madrid. Borussia Dortmund menempati peringkat ke-18 usai takluk 0-1 dari Bodo/Glimt.

Bayern Muenchen berada di posisi ke-10 dengan tiga poin, sama seperti Shakhtar Donetsk, Como 1907, dan Manchester United yang berada di kelompok peringkat berikutnya.

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