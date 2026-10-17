Asosiasi Anggota FIFA Diusulkan Dapat 25 juta dolar AS

jateng.jpnn.com - Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengusulkan investasi sebesar 25 juta dolar AS atau sekitar Rp391 miliar untuk masing-masing dari 211 asosiasi anggota pada periode 2027-2030.

Rencana tersebut menjadi bagian dari FIFA Surplus Solidarity Programme yang diusulkan dalam rapat Dewan FIFA di markas organisasi sepak bola dunia itu di Zurich, Swiss.

Jika disetujui, program ini akan meningkatkan dukungan pendanaan FIFA bagi asosiasi anggota, termasuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

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Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan peningkatan alokasi dana tersebut mencerminkan komitmen organisasi untuk memperluas dukungan terhadap perkembangan sepak bola di seluruh dunia.

“Dalam sepuluh tahun sejak saya menjadi Presiden FIFA, dana bantuan telah melonjak drastis, dari yang semula hanya 1 juta dolar AS kini menyentuh 25 juta dolar AS untuk setiap asosiasi anggota di seluruh dunia,” ujar Infantino, Jumat (16/10).

Infantino menegaskan dana cadangan yang dimiliki FIFA pada dasarnya juga diperuntukkan bagi kepentingan seluruh anggotanya. Karena itu, peningkatan investasi diharapkan bisa memperkuat pembinaan sepak bola di berbagai negara.

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Secara keseluruhan, FIFA mengusulkan peningkatan investasi sepak bola global hingga 6,35 miliar dolar AS atau sekitar Rp114 triliun.

Suntikan dana tersebut direncanakan menyusul keuntungan komersial dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim nasional.