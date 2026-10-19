Alasan Michael Carrick Seusai Manchester United Gagal Menang atas Leeds

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Elland Road, Minggu (18/10).

Pelatih Manchester United Michael Carrick mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Dia menilai anak asuhnya telah menunjukkan semangat dan kebersamaan yang baik, tetapi belum mampu memaksimalkan peluang untuk membawa pulang tiga poin.

“Saya melihat semangat yang sangat bagus dan para pemain saling mendukung. Kami memainkan sepak bola yang bagus dalam beberapa momen. Kami sedikit kecewa karena tidak berhasil memenangi pertandingan,” ujar Carrick melalui laman resmi klub, Senin (19/10).

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Carrick mengakui mengendalikan permainan di kandang Leeds bukan perkara mudah. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh tekanan, meski Manchester United sempat memberikan ancaman kepada pertahanan tuan rumah.

Manchester United lebih dahulu membuka keunggulan melalui Bryan Mbeumo pada menit ke-34. Namun, Leeds mampu menyamakan kedudukan lewat gol Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-50.

Skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir. Hasil tersebut membuat Manchester United mencatatkan tiga hasil imbang secara beruntun di Premier League.

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Setan Merah kini berada di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin.

Carrick meminta para pemain segera memulihkan kondisi dan mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya. Manchester United dijadwalkan menghadapi Como 1907 pada Rabu (21/10) dalam lanjutan Liga Champions.