Cristiano Ronaldo Terima Sanksi Disiplin

jateng.jpnn.com, PORTUGAL - Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) menjatuhkan sanksi skorsing selama 30 hari dan denda sebesar 255 euro atau sekitar Rp4,2 juta kepada Cristiano Ronaldo.

Hukuman tersebut dijatuhkan setelah kapten Timnas Portugal itu dilaporkan meninggalkan pemusatan latihan tim nasional tanpa izin di Kopenhagen pada akhir bulan lalu.

Dikutip dari Sky Sports, Selasa (20/10), Ronaldo disebut terlibat perselisihan dengan pelatih kepala Portugal Jorge Jesus, terkait komitmen waktu bermain dan perannya di dalam skuad.

Setelah insiden tersebut, Ronaldo menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada rekan-rekan setimnya. Pemain berusia 41 tahun itu juga menyatakan kesediaannya menerima sanksi disiplin.

Berdasarkan keputusan FPF, penyerang Al Nassr tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin karena meninggalkan pemusatan latihan tim nasional tanpa izin.

Meski demikian, hukuman skorsing itu hanya berlaku untuk agenda pertandingan internasional di bawah yurisdiksi FPF. Ronaldo tetap diperbolehkan memperkuat Al Nassr di Liga Pro Arab Saudi maupun AFC Champions League Elite.

FPF juga menerapkan pemberlakuan sanksi secara surut atau backdated sejak tanggal pelanggaran dilakukan. Dengan mekanisme tersebut, masa hukuman 30 hari kalender Ronaldo akan berakhir sebelum pertandingan internasional Portugal berikutnya.

Timnas Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark pada 14 November dan Wales pada 17 November 2026.