JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Antonio Claudio Mengakui Persijap Jepara dalam Posisi Sulit

Antonio Claudio Mengakui Persijap Jepara dalam Posisi Sulit

Selasa, 20 Oktober 2026 – 10:18 WIB
Antonio Claudio Mengakui Persijap Jepara dalam Posisi Sulit - JPNN.com Jateng
Persijap Jepara kembali gagal meraih kemenangan di awal kompetisi BRI Super League 2026/27. Foto: ileague.id

jateng.jpnn.com, BANTEN - Persijap Jepara membidik poin saat menghadapi Dewa United pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten, Serang, Selasa (20/10) malam.

Pelatih interim Persijap Jepara Antonio Claudio menegaskan timnya akan berjuang untuk mendapatkan poin setelah menelan lima kekalahan beruntun pada awal musim.

“Kami sangat membutuhkan poin. Kami akan berjuang untuk mendapatkan poin itu,” ujar pelatih yang akrab disapa Toyo tersebut.

Baca Juga:

Persijap saat ini terpuruk di dasar klasemen sementara tanpa raihan poin. Laskar Kalinyamat belum mampu meraih hasil positif setelah melewati lima pertandingan awal musim ini.

Toyo menyadari timnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dibandingkan Dewa United. Meski demikian, kondisi tersebut tidak akan dijadikan alasan untuk menyerah sebelum pertandingan.

Menurut dia, tim pelatih telah memaksimalkan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan skuad menghadapi laga tersebut.

Baca Juga:

“Kami maksimalkan waktu yang ada untuk persiapan. Semua pemain tahu betapa pentingnya laga lawan Dewa United. Mereka recovery memang lebih panjang. Namun, kami siap berikan yang terbaik,” tegasnya.

Pelatih asal Brasil itu juga menyoroti padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani Persijap. Setelah menghadapi Isenmulang FC, tim hanya memiliki waktu singkat untuk memulihkan kondisi pemain sebelum kembali bertanding.

Berada di dasar klasemen tanpa poin, Persijap Jepara menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Dewa United pada pekan keenam Super League.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persijap jepara dewa united dewa united vs persijap bri super league super league liga 1 indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU