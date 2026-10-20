Antonio Claudio Mengakui Persijap Jepara dalam Posisi Sulit

jateng.jpnn.com, BANTEN - Persijap Jepara membidik poin saat menghadapi Dewa United pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten, Serang, Selasa (20/10) malam.

Pelatih interim Persijap Jepara Antonio Claudio menegaskan timnya akan berjuang untuk mendapatkan poin setelah menelan lima kekalahan beruntun pada awal musim.

“Kami sangat membutuhkan poin. Kami akan berjuang untuk mendapatkan poin itu,” ujar pelatih yang akrab disapa Toyo tersebut.

Persijap saat ini terpuruk di dasar klasemen sementara tanpa raihan poin. Laskar Kalinyamat belum mampu meraih hasil positif setelah melewati lima pertandingan awal musim ini.

Toyo menyadari timnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dibandingkan Dewa United. Meski demikian, kondisi tersebut tidak akan dijadikan alasan untuk menyerah sebelum pertandingan.

Menurut dia, tim pelatih telah memaksimalkan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan skuad menghadapi laga tersebut.

“Kami maksimalkan waktu yang ada untuk persiapan. Semua pemain tahu betapa pentingnya laga lawan Dewa United. Mereka recovery memang lebih panjang. Namun, kami siap berikan yang terbaik,” tegasnya.

Pelatih asal Brasil itu juga menyoroti padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani Persijap. Setelah menghadapi Isenmulang FC, tim hanya memiliki waktu singkat untuk memulihkan kondisi pemain sebelum kembali bertanding.