Ini Jadwal Lengkap Pekan ke-6 BRI Super League

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan keenam BRI Super League 2026/2027 akan berlangsung pada Selasa (20/10) hingga Kamis (22/10). Sejumlah pertandingan menarik tersaji, di antaranya Persija Jakarta melawan Arema FC dan Madura United menghadapi juara bertahan Persib Bandung.

Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) pukul 19.00 WIB.

Persija mengusung misi bangkit setelah menelan kekalahan perdana musim ini. Tim Macan Kemayoran takluk 2-3 dari Persita Tangerang pada pekan sebelumnya.

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Tambahan tiga poin dibutuhkan Persija untuk mempertahankan posisi puncak klasemen sementara. Saat ini, mereka mengoleksi 12 poin dari lima pertandingan.

Namun, Arema FC juga datang dengan ambisi serupa. Tim berjuluk Singo Edan itu berusaha bangkit setelah kalah 1-3 saat bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan kelima.

Selain duel Persija kontra Arema, perhatian juga tertuju pada pertandingan Madura United melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) pukul 19.00 WIB.

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Persib berupaya melanjutkan tren kemenangan setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 1-0 pada Minggu (18/10).

Kemenangan akan membantu Maung Bandung menjaga persaingan di papan atas klasemen. Persib kini menempati peringkat kelima dengan koleksi 10 poin.