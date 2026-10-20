Jadwal Matchday Ketiga L:iga Champions: Ada Big Match PSG Vs Barcelona

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 akan berlangsung pada Selasa (20/10) hingga Kamis (22/10). Sejumlah pertandingan menarik tersaji, termasuk duel Paris Saint-Germain (PSG) melawan Barcelona serta Bayern Muenchen menghadapi Arsenal.

PSG dijadwalkan menjamu Barcelona di Stadion Parc des Princes, Paris, Rabu (21/10) pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama menunjukkan performa positif di kompetisi domestik maupun Eropa.

PSG datang dengan modal dua kemenangan pada dua laga awal Liga Champions. Klub asal Prancis itu juga tengah bersaing di papan atas klasemen sementara Liga Prancis setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun.

Sementara itu, Barcelona juga menunjukkan performa impresif. Blaugrana membukukan 11 kemenangan beruntun di Liga Spanyol dan Liga Champions musim ini.

Selain duel PSG kontra Barcelona, pertandingan Bayern Muenchen melawan Arsenal juga menjadi salah satu laga yang patut dinantikan. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Allianz Arena, Muenchen, Kamis (22/10) pukul 02.00 WIB.

Bayern berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah ditahan imbang Viking FK dengan skor 3-3 pada pertandingan sebelumnya di Liga Champions.

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Di kubu lawan, Arsenal berambisi mempertahankan tren positif setelah menyapu bersih dua pertandingan awal fase liga. Laga melawan Bayern menjadi ujian penting bagi tim asal London tersebut.

Sejumlah pertandingan lain juga tak kalah menarik. Manchester City akan menghadapi AEK Athens, Liverpool bertemu Villarreal, sedangkan Real Madrid dijadwalkan melawan RB Leipzig.