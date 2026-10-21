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Liga Champions: PSG Hajar Barcelona, Liverpool Menang Dramatis atas Villarreal

Rabu, 21 Oktober 2026 – 11:00 WIB
Liga Champions: PSG Hajar Barcelona, Liverpool Menang Dramatis atas Villarreal - JPNN.com Jateng
Duel Paris Saint-Germain (kiri) vs Barcelona (kanan) pada matchday ketiga Liga Champions. Foto: X/FCBarcelona.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool melanjutkan tren positif di Liga Champions 2026/2027. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan pada matchday ketiga fase liga, Rabu (21/10) dini hari WIB.

PSG sukses menundukkan Barcelona dengan skor 4-2 di Parc des Princes. Sementara itu, Liverpool harus berjuang keras sebelum mengalahkan Villarreal 4-3 di Anfield.

Hasil tersebut membuat PSG dan Liverpool sama-sama mengantongi sembilan poin dari tiga pertandingan. PSG berhak menempati posisi teratas klasemen sementara berkat keunggulan selisih gol, sedangkan Liverpool membuntuti di peringkat kedua.

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PSG tidak mendapatkan kemenangan dengan mudah saat menghadapi Barcelona. Kedua tim sempat bermain imbang 2-2 sebelum tuan rumah memastikan keunggulan melalui dua gol pada menit-menit akhir.

Desire Doue membuka keunggulan PSG pada menit ke-38. Barcelona membalas melalui Xavi Espart pada menit ke-55 untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Lucas Hernandez kembali membawa Les Parisiens unggul pada menit ke-72. Namun, Barcelona belum menyerah. Lamine Yamal mencetak gol pada menit ke-79 sekaligus membuat kedudukan kembali imbang 2-2.

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PSG kemudian mengunci kemenangan lewat gol Vitinha pada menit ke-81 dan Fabian Ruiz pada menit ke-86. Skor 4-2 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Kemenangan itu menjaga rekor sempurna PSG di fase liga sekaligus memperkuat posisi mereka di puncak klasemen sementara.

Hasil Liga Champions: PSG menghajar Barcelona 4-2, sedangkan Liverpool melakukan comeback dramatis untuk menaklukkan Villarreal 4-3.
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TAGS   hasil liga champions liga champions psg barcelona Liverpool

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