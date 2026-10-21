Liga Champions: PSG Hajar Barcelona, Liverpool Menang Dramatis atas Villarreal

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool melanjutkan tren positif di Liga Champions 2026/2027. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan pada matchday ketiga fase liga, Rabu (21/10) dini hari WIB.

PSG sukses menundukkan Barcelona dengan skor 4-2 di Parc des Princes. Sementara itu, Liverpool harus berjuang keras sebelum mengalahkan Villarreal 4-3 di Anfield.

Hasil tersebut membuat PSG dan Liverpool sama-sama mengantongi sembilan poin dari tiga pertandingan. PSG berhak menempati posisi teratas klasemen sementara berkat keunggulan selisih gol, sedangkan Liverpool membuntuti di peringkat kedua.

PSG tidak mendapatkan kemenangan dengan mudah saat menghadapi Barcelona. Kedua tim sempat bermain imbang 2-2 sebelum tuan rumah memastikan keunggulan melalui dua gol pada menit-menit akhir.

Desire Doue membuka keunggulan PSG pada menit ke-38. Barcelona membalas melalui Xavi Espart pada menit ke-55 untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Lucas Hernandez kembali membawa Les Parisiens unggul pada menit ke-72. Namun, Barcelona belum menyerah. Lamine Yamal mencetak gol pada menit ke-79 sekaligus membuat kedudukan kembali imbang 2-2.

PSG kemudian mengunci kemenangan lewat gol Vitinha pada menit ke-81 dan Fabian Ruiz pada menit ke-86. Skor 4-2 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Kemenangan itu menjaga rekor sempurna PSG di fase liga sekaligus memperkuat posisi mereka di puncak klasemen sementara.