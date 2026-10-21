Erik Ten Hag Bongkar Borok Cristiano Ronaldo saat di MU

jateng.jpnn.com - Mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag mengungkap persoalan yang membuat hubungannya dengan Cristiano Ronaldo menjadi kurang bagus.

Dia menilai megabintang asal Portugal tersebut tidak berada dalam kondisi fisik yang cukup baik ketika kembali memperkuat Setan Merah.

Dalam wawancara dengan The Athletic, Ten Hag mengaku kecewa karena Ronaldo tidak mampu memenuhi rencana yang telah disusun untuknya pada musim 2022/2023.

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“Dia mengecewakan tim dan juga mengecewakan saya, karena kami telah menyusun rencana dengannya,” kata Ten Hag, Rabu (21/10).

Ronaldo kembali ke Old Trafford pada 2021 setelah meninggalkan klub tersebut selama 12 tahun. Sebelumnya, dia menjadi salah satu pemain andalan Manchester United di bawah asuhan Sir Alex Ferguson dan mempersembahkan tiga gelar Liga Inggris sebelum pindah ke Real Madrid pada 2009.

Namun, periode keduanya bersama MU tidak berlangsung mulus, terutama setelah Ten Hag mengambil alih kursi pelatih pada 2022.

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Ronaldo hanya mencetak satu gol dalam 10 penampilan di Liga Inggris pada musim tersebut sebelum berpisah dengan klub pada November 2022.

Ten Hag mengungkapkan bahwa dirinya telah berulang kali berdiskusi dengan Ronaldo mengenai pergerakannya di lapangan. Menurut dia, sang penyerang tidak cukup mampu menempatkan diri di area yang ideal untuk menyelesaikan peluang.